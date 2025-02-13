

Министр обороны Великобритании: «Никаких переговоров о судьбе Украины без Украины быть не может»

13.02.2025 15:53





Как заявил министр обороны Великобритании Джона Хилли, никаких переговоров о судьбе Украины без Украины быть не может.



Это заявление было сделано в беседе с журналистами перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе 13 февраля. Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и Владимир Путин договорились начать переговоры о прекращении войны в Украине.



«Мы слышали призывы президента Трампа вчера вечером, мы все хотим видеть прочный мир, а не возврат к конфликту», — сказал Джон Хилл, добавив, что Россия остается угрозой и за пределами Украины.



Он также добавил, что украинцы храбро сражаются, и министры обороны стран НАТО должны приложить усилия, чтобы обеспечить им наилучшие условия для обеспечения прочного мира.



12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, а затем побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





