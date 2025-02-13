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Министр обороны Великобритании: «Никаких переговоров о судьбе Украины без Украины быть не может»
13.02.2025 15:53
Как заявил министр обороны Великобритании Джона Хилли, никаких переговоров о судьбе Украины без Украины быть не может.
Это заявление было сделано в беседе с журналистами перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе 13 февраля. Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и Владимир Путин договорились начать переговоры о прекращении войны в Украине.
«Мы слышали призывы президента Трампа вчера вечером, мы все хотим видеть прочный мир, а не возврат к конфликту», — сказал Джон Хилл, добавив, что Россия остается угрозой и за пределами Украины.
Он также добавил, что украинцы храбро сражаются, и министры обороны стран НАТО должны приложить усилия, чтобы обеспечить им наилучшие условия для обеспечения прочного мира.
12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, а затем побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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