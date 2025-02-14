

В Эргнети проходит 123-е заседание МПРИ

14.02.2025 12:17





После трехмесячного перерыва в Эргнети проходит 123-я встреча в рамках Механизма предотвращения инцидентов и реагирования на них.



На встрече стороны обсуждают инциденты, произошедшие вблизи разделительной линии, в том числе факты незаконной «бордеризации» и незаконного задержания граждан.



Как заявил заместитель директора аналитического департамента СГБ Грузии Ираклий Антадзе, с 19 ноября 2024 года по настоящее время в муниципалитетах Карели и Гори зафиксировано 11 случаев т.н бордеризации, а в незаконном заключении де-факто режима оккупированного Цхинвали остаются шесть граждан Грузии.



«Мы рассмотрим все важные инциденты, зафиксированные у линии оккупации с момента предыдущей встречи. Основное внимание будет уделено вопросу освобождения незаконно задержанных граждан Грузии. На сегодняшний день в незаконном заключении остаются шесть граждан нашей страны. Также будет обсуждена ситуация с незаконной «бордеризацией», зафиксированной в отчетный период – с 19 ноября по сегодняшний день, всего 11 случаев. Незаконная «бордеризация» затронула муниципалитеты Гори и Карели. Данные деструктивные действия в основном включают обновление железных заборов и колючей проволоки», – заявил заместитель директора аналитического департамента СГБ Ираклий Антадзе.







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