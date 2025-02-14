

В Цхинвали двух граждан Грузии приговорили к 2,6 годам тюрьмы за нарушении «границы»

14.02.2025 20:46





Суд в оккупированном Цхинвальском регионе приговорил к 2 годам и 6 месяцам тюрьмы двух граждан Грузии, задержанных по обвинению в нарушении «границы». Об этом сообщил аместитель директора Аналитического департамента СГБ Грузии Ираклий Антадзе по итогам очередного заседания в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПРИ) в Эргнети.





«Была предоставлена некоторая информация, в частности, по делам Ясона Генгиури и Серго Меребашвили. Их приговорили к 2,6 годам лишения свободы». – сказал Антадзе журналистам.



Серго Мерабашвили и Ясон Генгиури – жители Горийского муниципалитета. 16 сентября 2024 года их задержали в окрестностях села Меджврисхеви у линии разделения. В цхинвальском КГБ утверждали, что граждане Грузии пытались повредить баннер, обозначающий «границу».



По информации Антадзе, в незаконном заключении в Цхинвали в общей сложности остаются шесть граждан Грузии. В СГБ говорят, что их освобождение было одной из главных тем встречи, наряду с фактами незаконной бордеризации и гуманитарными проблемами местных жителей.





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