

В Эргнети завершилась 123-я встреча в рамках МПРИ

14.02.2025 21:16





В селе Эргнети Горийского муниципалитета завершилась 123-я встреча в рамках МПРИ. Заместитель директора аналитического департамента СГБ Грузии Ираклий Антадзе сообщил, что двое граждан Грузии Ясон Генгиури и Серго Меребашвили были незаконно приговорены к лишению свободы сроком на 2 года и 6 месяцев. Еще четверо граждан Грузии ожидают т.н. Цхинвальского суда.



Задержанные оккупационными силами лица обвиняются в незаконном пересечении т.н. границы, а также в нанесении ущерба незаконно возведенной инфраструктуре в октябре 2024 года.



Также Антадзе заявил, что на встрече МПРИ был поднят вопрос об убийстве Тамаза Гинтури, который был убит представителями оккупационных сил в окрестностях села Кирбали Горийского муниципалитета 6 ноября 2023 года.



«Позиция по этому вопросу неизменна, но обеспечение правосудия является неизменным приоритетом центрального правительства — в случае с Тамазом Гинтури, а также со всеми нашими согражданами, которые были убиты вдоль линии оккупации или на оккупированной территории», — сказал Антадзе.



В своем официальном заявлении СГБ Грузии сообщает, что стороны обсудили «все значимые инциденты, зафиксированные в оккупированном регионе и вдоль линии оккупации со времени предыдущего заседания».



«Представители центрального правительства принципиально подняли вопрос об освобождении всех лиц, незаконно содержащихся в заключении (в Цхинвальском регионе — ред.), а также решительно осудили незаконные факты т.н. бордеризации, зафиксированные в прошедший период.



Участники встречи обсудили гуманитарные проблемы, с которыми сталкивается местное коренное население, проживающее у линии оккупации, и возможности их решения», — сказано в заявлении СГБ Грузии.



Между тем, МНЕС (Миссия Наблюдателей ЕС в Грузии) сообщает, что мониторинговая миссия ЕС и ОБСЕ выступили за «полное открытие пропускных пунктов».



«Они подчеркнули, что это значительно повысит уровень жизни женщин, мужчин, детей и пожилых людей, проживающих, в частности, вблизи линии административной границы (Administrative Boundary Line, ABL)», — говорится в заявлении МНЕС.



Очередное заседание МПРИ в селе Эргнети состоится 3 апреля 2025 года.



Добавим, встречи в рамках МПРИ проходят с участием представителей центральных властей Грузии (СГБ, аппарата госминистра по примирению, Администрации Южной Осетии — ред.), России, оккупированного Цхинвальского региона, а также представители ЕС, ОБСЕ и ООН.





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