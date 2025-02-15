

Макрон: Вести переговоры по установлению долгосрочного мира могут только украинцы, мы им поможем

15.02.2025 11:57





Вести переговоры по установлению долгосрочного мира могут только украинцы, мы им поможем, - об этом в социальной сети пишет президент Франции Эмманюэль Макрон.



По словам президента Франции, у него состоялась телефонная беседа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.



„Если президент Трамп действительно может убедить Путина остановить агрессивную войну против Украины, это замечательная новость. После этого, вести переговоры по установлению прочного и долгосрочного мира могут только украинцы. Мы им поможем“, - пишет Макрон в социальной сети X.



По заявлению французского лидера, коллективная безопасность Европы должна быть усилена и стать более автономной.



„Франция полностью исполнит свою роль для ускорения указанного процесса“, - отметил Макрон.



По информации президента Украины Владимира Зеленского, главной темой телефонной беседы была разработка общей стратегии Украины, США и Европы по достижению справедливого мира в Украине.



„Совместную эффективную стратегию по достижению справедливого мира в Украине мы должны разработать вместе с США и Европой. Мы рассмотрели много важных вопросов, а в частности, гарантии безопасности и конкретные предложения Франции“, - пишет Зеленский в социальной сети X.





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