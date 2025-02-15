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«Гахария для Грузии» осуждает проведение «выборов» в Абхазии
15.02.2025 13:43
Партия «Гахария для Грузии» осуждает проведение Россией т. н. президентских выборов в оккупированной Абхазии и призывает международное сообщество усилить поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии“, - говорится в заявлении партии.
Партия также призывает Российскую Федерацию вывести оккупационные войска с территории Грузии.
«Партия «Гахария для Грузии» осуждает проведение Россией т. н. президентских выборов в оккупированной Абхазии и призывает международное сообщество усилить поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, тем более, когда режим Иванишвили меняется внутренний и внешний курс страны в пользу России, и путем нарушения Конституции, на фоне народного сопротивления, ввергает страну в изоляцию от Запада.
Мы также призываем Российскую Федерацию прекратить действия, нарушающие суверенитет и территориальную целостность Грузию, выполнять возложенные на себя обязательства, в том числе – Соглашение о прекращении огня, заключенное 12 августа 2008 года при посредничестве Евросоюза, и вывести незаконные оккупационные силы с территории Грузии», - говорится в заявлении.
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