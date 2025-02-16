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Швеция не признает легитимность «президентских выборов» в Абхазии
16.02.2025 00:26
Швеция не признает легитимность так называемых президентских выборов в Абхазском регионе Грузии, — об этом говорится в заявлении МИД Швеции.
Согласно заявлению, Швеция подтверждает свою полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.
«Мы подтверждаем нашу полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии в пределах ее международно признанных границ. Мы призываем Россию выполнить все свои обязательства по Соглашению о прекращении огня 2008 года», — говорится в заявлении МИД Швеции.
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