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Маргус Цахкна: Эстония всегда будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии


16.02.2025   13:27


Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна распространяет информацию о встрече с бывшим премьер-министром Грузии Георгием Гахария.

По его словам, Эстония всегда будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии в рамках ее международно признанных границ.

«Я встретился с бывшим премьер-министром Грузии Георгием Гахария и в связи с прошедшими вчера в оккупированной Абхазии т.н. «выборами» подчеркнул, что Эстония всегда будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии в рамках ее международно признанных границ», - написал Цахкна.


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