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Маргус Цахкна: Эстония всегда будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии
16.02.2025 13:27
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна распространяет информацию о встрече с бывшим премьер-министром Грузии Георгием Гахария.
По его словам, Эстония всегда будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии в рамках ее международно признанных границ.
«Я встретился с бывшим премьер-министром Грузии Георгием Гахария и в связи с прошедшими вчера в оккупированной Абхазии т.н. «выборами» подчеркнул, что Эстония всегда будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии в рамках ее международно признанных границ», - написал Цахкна.
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