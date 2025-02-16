

Маргус Цахкна: Эстония всегда будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии

16.02.2025 13:27





Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна распространяет информацию о встрече с бывшим премьер-министром Грузии Георгием Гахария.



По его словам, Эстония всегда будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии в рамках ее международно признанных границ.



«Я встретился с бывшим премьер-министром Грузии Георгием Гахария и в связи с прошедшими вчера в оккупированной Абхазии т.н. «выборами» подчеркнул, что Эстония всегда будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии в рамках ее международно признанных границ», - написал Цахкна.





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