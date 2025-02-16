

Оккупанты похитили двух граждан Грузии

16.02.2025 19:28





Представители российских оккупационных сил незаконно задержали на оккупированной территории близ села Дирби Карельского муниципалитета двух граждан Грузии. Информацию об этом распространяет Служба государственной безопасности.



По данным Службы государственной безопасности, получив информацию об очередном факте незаконного задержания, СГБ активировала «горячую линию», оперируемую миссией наблюдателей ЕС.



«Информация была немедленно доведена до сведения сопредседателей Женевских международных дискуссий и международных партнеров. Задействованы все существующие механизмы для освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии в кратчайшие сроки.



Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, как и вдоль линии оккупации, лежит на оккупационной силе», - говорится в информации.





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