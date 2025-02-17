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Европейские страны осуждают и не признают «выборы» в Абхазии
17.02.2025 11:15
Состоявшиеся 15 февраля в оккупированном Россией грузинском регионе Абхазия "выборы" не признает никто, кроме России. Мировые государства продолжают публиковать заявления о непризнании данных "выборов" и признании территориальной целостности и суверенитета Грузии в международно признанных границах.
Заявление о непризнании «внеочередных президентских выборов» в Абхазском регионе Грузии сделало внешнеполитическое ведомство Азербайджана.
"Азербайджанская Республика подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и не признает так называемые «внеочередные президентские выборы», состоявшиеся в Абхазском регионе Грузии 15 февраля 2025 года, а также их результаты.
Азербайджан поддерживает мирное урегулирование абхазского вопроса в соответствии с нормами и принципами международного права", говорится в заявлении МИД Азербайджана.
Заявление также сделало Министерство иностранных дел Польши. В нем отмечается, что Польша не признает законность так называемых президентских выборов, проведенных в грузинском регионе Абхазия сепаратистскими властями в Сухуми 15 февраля 2025 года.
"Министерство иностранных дел хотело бы подчеркнуть, что Республика Польша не признает никаких действий, направленных на подрыв суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, включая указанные «президентские выборы».
Мы повторяем наш призыв к Российской Федерации выполнить все обязательства, вытекающие из мирного соглашения 2008 года", - отмечается в заявлении МИД.
Осуждают абхазские "президентские выборы" и в Хорватии.
"Хорватия осуждает так называемые "президентские выборы", проведенные в оккупированном регионе Абхазии. Подобные действия подрывают международное право и суверенитет", - отмечается в заявлении МИД этой страны.
Поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах и Румыния.
"Так называемые «президентские выборы» в регионе Грузия #Abkhazia являются незаконными, недействительными и недействительными. Румыния твердо стоит на стороне Грузии в поддержке ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", - говорится в заявлении МИД Румынии.
Заявления также сделали внешнеполитические ведомства Молдовы и Франции.
"МИД Молдовы осуждает проведение так называемых досрочных президентских выборов, назначенных на 15 февраля 2025 года в регионе Абхазия и подтверждает свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ!", - говорится в заявлении, опубликованном МИД Молдовы в сети Х..
"Давняя позиция заключается в том, что #Европа #Франция поддерживает территориальную целостность #Грузии и, как следствие, считает «выборы» в Абхазии недействительными #OneGeorgia" - говорится в заявлении МИД Франции.
Осуждает выборы на оккупированной территории Грузии и Словакия.
"Словакия полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет #Грузии и не признает так называемые досрочные президентские выборы, состоявшиеся в Абхазии 15 февраля", - отмечается в заявлении.
Заявление сделало и посольство Великобритании:
«Великобритания не признает легитимность т. н. президентских выборов, прошедших 15 февраля 2025 года в Абхазском регионе Грузии.
Мы в очередной раз подтверждает свою полную поддержку в отношении территориальной целостности и суверенитета Грузии в ее международно признанных границах»,- говорится в заявлении.
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