

Европейские страны осуждают и не признают «выборы» в Абхазии

17.02.2025 11:15





Состоявшиеся 15 февраля в оккупированном Россией грузинском регионе Абхазия "выборы" не признает никто, кроме России. Мировые государства продолжают публиковать заявления о непризнании данных "выборов" и признании территориальной целостности и суверенитета Грузии в международно признанных границах.



Заявление о непризнании «внеочередных президентских выборов» в Абхазском регионе Грузии сделало внешнеполитическое ведомство Азербайджана.



"Азербайджанская Республика подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и не признает так называемые «внеочередные президентские выборы», состоявшиеся в Абхазском регионе Грузии 15 февраля 2025 года, а также их результаты.



Азербайджан поддерживает мирное урегулирование абхазского вопроса в соответствии с нормами и принципами международного права", говорится в заявлении МИД Азербайджана.



Заявление также сделало Министерство иностранных дел Польши. В нем отмечается, что Польша не признает законность так называемых президентских выборов, проведенных в грузинском регионе Абхазия сепаратистскими властями в Сухуми 15 февраля 2025 года.



"Министерство иностранных дел хотело бы подчеркнуть, что Республика Польша не признает никаких действий, направленных на подрыв суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, включая указанные «президентские выборы».



Мы повторяем наш призыв к Российской Федерации выполнить все обязательства, вытекающие из мирного соглашения 2008 года", - отмечается в заявлении МИД.





Осуждают абхазские "президентские выборы" и в Хорватии.



"Хорватия осуждает так называемые "президентские выборы", проведенные в оккупированном регионе Абхазии. Подобные действия подрывают международное право и суверенитет", - отмечается в заявлении МИД этой страны.





Поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах и Румыния.



"Так называемые «президентские выборы» в регионе Грузия #Abkhazia являются незаконными, недействительными и недействительными. Румыния твердо стоит на стороне Грузии в поддержке ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", - говорится в заявлении МИД Румынии.



Заявления также сделали внешнеполитические ведомства Молдовы и Франции.



"МИД Молдовы осуждает проведение так называемых досрочных президентских выборов, назначенных на 15 февраля 2025 года в регионе Абхазия и подтверждает свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ!", - говорится в заявлении, опубликованном МИД Молдовы в сети Х..



"Давняя позиция заключается в том, что #Европа #Франция поддерживает территориальную целостность #Грузии и, как следствие, считает «выборы» в Абхазии недействительными #OneGeorgia" - говорится в заявлении МИД Франции.





Осуждает выборы на оккупированной территории Грузии и Словакия.



"Словакия полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет #Грузии и не признает так называемые досрочные президентские выборы, состоявшиеся в Абхазии 15 февраля", - отмечается в заявлении.



Заявление сделало и посольство Великобритании:



«Великобритания не признает легитимность т. н. президентских выборов, прошедших 15 февраля 2025 года в Абхазском регионе Грузии.



Мы в очередной раз подтверждает свою полную поддержку в отношении территориальной целостности и суверенитета Грузии в ее международно признанных границах»,- говорится в заявлении.





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