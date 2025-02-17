

Великобритания готова направить миротворческие войска в Украину — Стармер

17.02.2025 13:04





Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что готов внести свой вклад в гарантии безопасности Украины, включая развертывание миротворческих войск в случае необходимости.



По данным BBC, Стармер сделал этот комментарий перед встречей в Париже, на которую европейские лидеры соберутся, чтобы обсудить ситуацию в Украине и вопросы обороны.



Стармер также отметил, что Европа должна увеличить расходы на собственную безопасность. Относительно вступления Украины в НАТО Стармер заявил, что это «может занять время, но мы должны продолжать поддерживать Украину на ее необратимом пути к членству в альянсе».



Немецкий депутат Юрген Хардт считает, что Германия, «скорее всего, также примет участие в любых европейских обязательствах»: «Если в Украине будет миротворческая миссия, призванная обеспечить сохранение режима прекращения огня и мира, и для этого будет существовать четкая основа в международном праве… я не могу себе представить, чтобы Германия отступила от этой концепции».



Тем временем госсекретарь США Марко Рубио отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией по Украине, на которые Украина не приглашена.



Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал к созданию «армии Европы» на фоне растущих опасений, что США больше не смогут прийти на помощь континенту.



Выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский заявил, что вице-президент США Дж. Д. Вэнс ясно дал понять, что старые отношения между Европой и Америкой «заканчиваются», и континенту «нужно к этому приспособиться».



«Давайте будем честными. Теперь мы не можем исключать возможность того, что Америка может сказать «нет» Европе по вопросу, который ей угрожает», — сказал он. «Многие, многие лидеры говорили о том, что Европе нужны собственные военные — армия Европы».



Однако такое предложение было отвергнуто по крайней мере одним европейским лидером: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в телевизионном интервью, что «объединения национальных армий» не будет. «Но сторонник того, чтобы Европа, Европейский Союз развивали свои собственные оборонные возможности», — сказал он.







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