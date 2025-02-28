

Цхинвали и Никарагуа оформили «соглашение о безвизовом режиме»

28.02.2025 14:06





Оккупированный Цхинвали и Республика Никарагуа подписали соглашение «о взаимном отказе от визовых формальностей для владельцев дипломатических, официальных, служебных и заграничных паспортов».



По данным т.н. МИД оккупированного Цхинвали, 27 февраля в Москве состоялась встреча т.н. министра иностранных дел Республики Южная Осетия Ахсара Джиоева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Никарагуа в Республике Южная Осетия Альбой Асусеной Торрес Мехия.



Во встрече также приняли участие т.н. посол Республики Южная Осетия в Никарагуа Нарим Козаев и Советник-Посланник Посольства Республики Никарагуа в Российской Федерации Клаудио Антонио Арана.



В т.н. МИД оккупированного Цхинвали заявляют, что в ходе беседы были рассмотрены аспекты отношений между двумя «дружественными странами» и пути их укрепления и развития, а также актуальные международные события.



«В рамках встречи стороны подписали соглашение между правительством Республики Южная Осетия и правительством Республики Никарагуа о взаимном отказе от визовых формальностей для владельцев дипломатических, официальных, служебных и заграничных паспортов», отмечается в информации.





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