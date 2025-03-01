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В Украине погиб военнослужащий грузинского происхождения


01.03.2025   18:24


В Украине погиб военнослужащий грузинского происхождения Дмитрий Коколадзе.

Защитник из Черноморска Одесской области Дмитрий Коколадзе с позывным "Грузин" погиб во время выполнения боевого задания. Он защищал небо над Херсонщиной.

О потере сообщили в 246-м отдельном батальоне ВСУ и городском совете Черноморска. Воин пал 21 февраля 2025 года в районе села Новотягинка под Херсоном.

Дмитрий Коколадзе был 1989 года рождения.


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