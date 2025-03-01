|
|
|
В Украине погиб военнослужащий грузинского происхождения
01.03.2025 18:24
В Украине погиб военнослужащий грузинского происхождения Дмитрий Коколадзе.
Защитник из Черноморска Одесской области Дмитрий Коколадзе с позывным "Грузин" погиб во время выполнения боевого задания. Он защищал небо над Херсонщиной.
О потере сообщили в 246-м отдельном батальоне ВСУ и городском совете Черноморска. Воин пал 21 февраля 2025 года в районе села Новотягинка под Херсоном.
Дмитрий Коколадзе был 1989 года рождения.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна