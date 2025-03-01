

В Украине погиб военнослужащий грузинского происхождения

01.03.2025 18:24





В Украине погиб военнослужащий грузинского происхождения Дмитрий Коколадзе.



Защитник из Черноморска Одесской области Дмитрий Коколадзе с позывным "Грузин" погиб во время выполнения боевого задания. Он защищал небо над Херсонщиной.



О потере сообщили в 246-м отдельном батальоне ВСУ и городском совете Черноморска. Воин пал 21 февраля 2025 года в районе села Новотягинка под Херсоном.



Дмитрий Коколадзе был 1989 года рождения.





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