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Украина осуждает и не признает т. н. президентские выборы в оккупированном Россией Абхазском регионе


01.03.2025   21:00


Министерство иностранных дел Украины отреагировало на проведение второго тура т. н. президентских выборов в оккупированной Абхазии.

Как говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, Украина осуждает указанные выборы и заявляет о своей поддержке территориальной целостности Грузии.

«Украина осуждает и не признает т. н. президентские выборы в оккупированном Россией Абхазском регионе. Мы всегда будем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии в международно признанных границах,» – говорится в заявлении.


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