

Украина осуждает и не признает т. н. президентские выборы в оккупированном Россией Абхазском регионе

01.03.2025 21:00





Министерство иностранных дел Украины отреагировало на проведение второго тура т. н. президентских выборов в оккупированной Абхазии.



Как говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, Украина осуждает указанные выборы и заявляет о своей поддержке территориальной целостности Грузии.



«Украина осуждает и не признает т. н. президентские выборы в оккупированном Россией Абхазском регионе. Мы всегда будем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии в международно признанных границах,» – говорится в заявлении.





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