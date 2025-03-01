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Украина осуждает и не признает т. н. президентские выборы в оккупированном Россией Абхазском регионе
01.03.2025 21:00
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на проведение второго тура т. н. президентских выборов в оккупированной Абхазии.
Как говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, Украина осуждает указанные выборы и заявляет о своей поддержке территориальной целостности Грузии.
«Украина осуждает и не признает т. н. президентские выборы в оккупированном Россией Абхазском регионе. Мы всегда будем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии в международно признанных границах,» – говорится в заявлении.
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