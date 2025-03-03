

Макрон и Стармер предлагают месячное прекращение огня в Украине

03.03.2025 11:02





Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер предлагают ввести месячное прекращение огня в Украине. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.



В интервью Le Figaro Макрон заявил, что он и Стармер предлагают месячное прекращение огня: «прекращение огня в воздухе, на море и по энергетической инфраструктуре».



Макрон отметил, что прекращение огня станет первым этапом, а затем последует развертывание войск для обеспечения мира.



«В ближайшие недели на территории Украины не будет европейских войск. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться добиться возможного прекращения огня путем переговоров, которые продлятся несколько недель, а затем, после подписания мирного соглашения, произойдет развертывание войск», — заявил Макрон.



Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами перед отъездом из Великобритании, заявил, что он проинформирован об инициативе Макрона и Стармера. На вопрос, знал ли он об этом плане, Зеленский ответил: «Я все знаю».



​​​​«Последние три года россияне тратили десять процентов своего ВВП на оборону. Вот почему нам нужно подготовиться к будущему, поставить цель примерно в три или 3,5 процента», — отметил Макрон.







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