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Евросоюз не признает конституционные и правовые рамки выборов в Абхазии
03.03.2025 14:03
Евросоюз не признает те конституционные и правовые рамки, в которых они [т. н. президентские выборы в оккупированной Абхазии] были проведены, - об этом специальному корреспонденту агентства «Интерпрессньюс» в Брюсселе сообщили в офисе пресс-службы Евросоюза.
«Евросоюз выражает свою поддержку в отношении территориальной целостности и суверенитета Грузии, как то признано международным правом. Что касается т. н. президентских выборов, которые прошли в оккупированном, сепаратистском регионе Грузии - Абхазии, Евросоюз не признает те конституционные и правовые рамки, в которых они были проведены. Евросоюз продолжит политику непризнания и вовлеченности», - заявили в офисе пресс-службы Евросоюза.
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