

США перестали делиться с Украиной разведывательной информацией -Sky News

05.03.2025 22:33





США перестали делиться с Украиной разведывательной информацией, которая могла помочь Украине в бомбардировке целей на территории РФ. Указанную информацию, со ссылкой на украинский источник, распространяет британский телеканал Sky News.



По сведениям телеканала, обмен информацией приостановлен не полностью. Источник назвал приостановку »выборочной» и отметил, что США продолжают обмениваться с Украиной такой разведывательной информацией, которая может быть использована для бомбардировок целей, находящихся на оккупированных Россией украинских территориях.



На вопрос, правда ли, что США приостановили обмен информации с Украиной, источник отметил: «К сожалению, да, но не полностью. Это остается выборочным. От возможности причинения вреда на территории РФ».





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