|
|
|
США перестали делиться с Украиной разведывательной информацией -Sky News
05.03.2025 22:33
США перестали делиться с Украиной разведывательной информацией, которая могла помочь Украине в бомбардировке целей на территории РФ. Указанную информацию, со ссылкой на украинский источник, распространяет британский телеканал Sky News.
По сведениям телеканала, обмен информацией приостановлен не полностью. Источник назвал приостановку »выборочной» и отметил, что США продолжают обмениваться с Украиной такой разведывательной информацией, которая может быть использована для бомбардировок целей, находящихся на оккупированных Россией украинских территориях.
На вопрос, правда ли, что США приостановили обмен информации с Украиной, источник отметил: «К сожалению, да, но не полностью. Это остается выборочным. От возможности причинения вреда на территории РФ».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна