|
|
|
Аккредитованные в Грузии послы иностранных государств побывали на линии оккупации
06.03.2025 12:29
5 марта текущего года аккредитованные в Грузии послы посетили село Одзиси, расположенное вблизи линии оккупации.
Информацию распространяет МИД Грузии.
Дипломаты ознакомились с текущей ситуацией на месте.
«Они получили информацию о текущей ситуации на оккупированных территориях и серьезных гуманитарных проблемах местного населения. В составе делегации: послы Королевства Бельгия, Великого Герцогства Люксембург, Республики Кипр, Королевства Камбоджа, Республики Таджикистан, Республики Гватемала, Республики Филиппины, Исламской Республики Пакистан, Федеративной Республики Сомали, Республики Бурунди и Республики Мали. Перед посещением линии оккупации послы вручили копии верительных грамот заместителям министра иностранных дел Георгию Зурабашвили и Хатуне Тотладзе», — говорится в заявлении МИД Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна