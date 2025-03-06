

В Абхазии задержали семерых участников нападения на т.н. избирательный участок

06.03.2025 16:38





Сотрудники т.н. МВД оккупированной Абхазии в ночь на четверг задержали еще семерых участников нападения на «избирательный участок» в Гагрском районе в день второго тура внеочередных т.н. президентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя т.н. министерства.



«В ходе оперативных мероприятий в ночь с 5 на 6 марта сотрудниками министерства внутренних дел задержаны семеро участников нападения на избирательный участок в день голосования на выборах президента Абхазии», - сообщил СМИ источник.



По его информации, среди задержанных 46-летний Адамур Пачалия, 49-летний Батал Пачалия, 33-летний Тимур Пачулия, 46-летний Алхас Миканба, 44-летний Анри Хагба, 50-летний Ахра Пачалия, 35-летний Саид Ардзинба. Ранее по данному факту нападения задержали три лица.



По данным источника, у задержанных изъяты автоматы, пистолеты, а также гранаты и другие боеприпасы.





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