|
|
|
В Абхазии задержали семерых участников нападения на т.н. избирательный участок
06.03.2025 16:38
Сотрудники т.н. МВД оккупированной Абхазии в ночь на четверг задержали еще семерых участников нападения на «избирательный участок» в Гагрском районе в день второго тура внеочередных т.н. президентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя т.н. министерства.
«В ходе оперативных мероприятий в ночь с 5 на 6 марта сотрудниками министерства внутренних дел задержаны семеро участников нападения на избирательный участок в день голосования на выборах президента Абхазии», - сообщил СМИ источник.
По его информации, среди задержанных 46-летний Адамур Пачалия, 49-летний Батал Пачалия, 33-летний Тимур Пачулия, 46-летний Алхас Миканба, 44-летний Анри Хагба, 50-летний Ахра Пачалия, 35-летний Саид Ардзинба. Ранее по данному факту нападения задержали три лица.
По данным источника, у задержанных изъяты автоматы, пистолеты, а также гранаты и другие боеприпасы.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна