

Франция передаст Украине военную помощь в размере 195 миллионов евро за счет российских активов

09.03.2025 11:28





Франция передаст Украине военную помощь в размере 195 миллионов евро, оплата которой будет осуществлена на проценты от замороженных российских активов, - как сообщают украинские СМИ, об этом в интервью La Tribune Dimanche заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню.



По словам министра, Франция передаст Украине артиллерийские снаряды калибром 155 мм и авиационные бомбы AASM для штурмовиков Mirage 2000.



Помимо этого, Франция ускорит процесс передачи легких танков AMX-10RC и бронетранспортеров VAB, которые раньше использовали французские войска.



Страна также намерена нарастить производство военной техники для поддержки как украинской, так и собственной армии. По словам Лекорню, Dassault Aviation, которая в 2024 году выпускала два турмовика Rafale в месяц, в 2026 году увеличит их производство до 4-5 единиц в месяц.



К 2026 году они также хотят удвоить производство авиационных бомб AASM. Вместе с тем, уже в 2025 году будет удвоено производство противотанковых ракет MBDA (Akeron MP).





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