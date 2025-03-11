

Москва подверглась самой масштабной атаке беспилотников с начала войны

11.03.2025 11:04





Рано утром 11 марта украинские беспилотники массировано атаковали Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, примерно с 4:30 до 7:00 по местному времени на подлете к городу было сбито 69 дронов. В результате падения обломков в Московской области погиб один человек — охранник дистрибьютерского центра «Мироторг» в Домодедово. В момент падения беспилотника он находился рядом с автомобилем на парковке, пишет Shot. Из-за сильного пожара полностью выгорели 20 машин. Еще три человека получили ранения в городах Видном и Домодедово, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. «Также обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждены как минимум 7 квартир с 19 по 22 этажи дома на Северном шоссе. Из них эвакуированы 12 человек, включая 3 детей», — уточнил губернатор.



Вызовы в экстренные службы по поводу беспилотников поступили из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников, добавил Воробьев. По данным Shot, в деревне Сапроново обломки сбитого дрона врезались в верхние этажи жилого комплекса «Квартал западный», в деревне Мисайлово повреждения получил ЖК «Пригород Лесное», крыша которого загорелась, также дрон попал в верхние этажи жилой многоэтажки на улице Домодедовской в Москве. Предварительно, обошлось без пострадавших.



В Московской железной дороге сообщили, что в результате падения обломков дронов незначительные повреждения получила железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово. Никто не пострадал. На месте работают ремонтные бригады, движение поездов в сторону Москвы задерживается. В аэропортах Жуковский и Домодедово на фоне атаки дронов вводили план «Ковер», который предполагает ограничения на полеты.



По данным Shot, Москву атаковали дроны типов PD-2, «Рубака» и «Лютый». Они запускались из Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей и шли стаями по 6–12 штук, чтобы системы противовоздушной обороны не успевали их сбивать. До этого крупнейшая атака украинских беспилотников на Москву была совершена 10 ноября прошлого года. Тогда на подлетах к столице были уничтожены 32 дрона.



Согласно сводке Минобороны РФ, всего за ночь над территорией России было уничтожено 337 украинских беспилотников — рекордное число с февраля 2022 года, когда российская армия вторглась в Украину. В частности, над территорией Московской области сбит 91 беспилотник, над Курской — 126, над Брянской — 38, над Белгородской — 25, над Рязанской — 22, над Калужской — 10, над Липецкой и Орловской — по 8, над Воронежской — 6 и над Нижегородской — 3.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





