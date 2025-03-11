

Оккупанты похитили трех граждан Грузии

11.03.2025 21:46





Представители российских оккупационных сил незаконно похитили близ села Плависмани Горийского муниципалитета трех граждан Грузии. Информацию об этом распространяет СГБ.



Кроме того, по данным ведомства, один из них уже освобожден 11 марта и находится на территории, контролируемой центральными властями, а двое остаются в незаконном заключении.



«Получив информацию об инциденте, Служба государственной безопасности активировала «горячую линию», действующую при участии Миссии наблюдателей ЕС.



Информация была немедленно доведена до сведения сопредседателей Женевских международных дискуссий и международных партнеров.



Задействованы все существующие механизмы для освобождения незаконно задержанных гражданин Грузии в кратчайшие сроки.



Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации, возлагается на оккупационную силу», - говорится в информации.





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