

В Цхинвали желают сдвинуть «с мертвой точки» вопрос о соглашении о неприменении силы

12.03.2025 15:46





Представитель цхинвальского режима в России Знаур Гассиев заявляет, что вопрос о соглашении о неприменении силы с Грузией необходимо сдвинуть с мертвой точки.



«Вопрос о подписании соглашения о неприменении силы поднимает не только Абхазия, но и Южная Осетия. У нас состоялось множество раутов Женевских переговоров. <…> Пока Грузия данный документ не подписывает. Я думаю, с учетом сегодняшних серьезных геополитических изменений, — мне хотелось бы, чтобы они были достаточно позитивными, — этот вопрос сдвинется с мертвой точки», — сказал Гассиев.



Представитель Цхинвали также заявил, что стратегический вектор Грузии на присоединение к ЕС не будет «позитивным фактором».



«Я не могу комментировать желание грузинского народа и грузинского правительства присоединиться к какому-либо блоку, но для нас это, само собой разумеется, не будет каким-то позитивным фактором для того, чтобы сосуществовать вместе. Мы живем — Южная Осетия — в русском мире, в составе русского мира, и никуда не собираемся из него уходить», — добавил Гассиев.





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