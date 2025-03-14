

Сообщения об «окружении» украинских подразделений в Курской области не соответствуют действительности - Генштаб Украины

14.03.2025 22:31





Сообщения об «окружении» украинских подразделений в Курской области не соответствуют действительности и такая угроза отсутствует, - заявление об этом распространяет Генеральный штаб ВСУ.



«Сообщения о якобы «окружении» противником украинских подразделений в Курской области не соответствуют действительности и создаются россиянами ради политических целей и давления на Украину и партнеров. Ситуация за сутки существенных изменений не претерпела…



Наши воины отражают наступательные действия противника и наносят ему эффективное огневое поражение из всех видов оружия. С начала текущих суток на Курском направлении происходило 13 боевых столкновений. Угроза окружения наших подразделений отсутствует», - говорится в сообщении.



Спикер Генштаба Дмитрий Лиховий также отметил, что это не первый случай, когда российская сторона распространяет дезинформацию об окружении большого количества украинских войск в Курской области. По его словам, 25 октября 2024 года Путин рассказывал о якобы «двух тысячах» военнослужащих ВС Украины в окружении в Курской области.





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