

Великобритания приготовилась бессрочно разместить тысячи военных в Украине

17.03.2025 11:05





Власти Великобритании планируют бессрочно отправить в Украину тысячи военных для контроля возможного перемирия между Москвой и Киевом, сообщил The Times высокопоставленный источник в правительстве королевства. «Это будет долгосрочное обязательство, речь идет о годах. Столько, сколько потребуется для сохранения мирного соглашения и сдерживания России», — сказал собеседник издания.



По данным The Times, Великобритания договорилась послать войска в Украину вместе с Францией, Турцией, Канадой и Австралией. Еще более 30 стран согласились поддержать миссию, в том числе оружием и материально-технически. В общей сложности «коалиция желающих» помочь Украине может направить до 30 тыс. миротворцев. Однако этот контингент прибудет только тогда, когда между Москвой и Киевом будет заключено мирное соглашение. При этом Россия выступает категорически против размещения военных стран НАТО в Украине. «Все эти разговоры абсолютно неуместны и абсурдны. <…> Если они появляются там, это означает, что они размещаются в зоне конфликта со всеми последствиями для этих контингентов как стороны конфликта», — заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, речь может идти только о невооруженных наблюдателях, которые будут следить за выполнением мирного соглашения.



В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что развертывание европейского миротворческого контингента в Украине после завершения войны не потребует согласия России. «Украина суверенна, и если она просит союзные войска находиться на ее территории, то не России решать, соглашаться или нет», — сказал Макрон. По его словам, размещение миротворцев будет одним из пунктов переговоров, поскольку «ясно, что украинцы ни в коем случае не могут пойти на территориальные уступки и не иметь никакой гарантии безопасности». Согласно плану, который разработали Великобритания и Франция, миротворцев могут отправить в Киев, Одессу и Львов. Они будут находиться там в качестве «сил обеспечения», задачей которых станет снабжение и обучение ВСУ.



До этого президент Украины Владимир Зеленский призывал разместить на территории страны 100 тыс. миротворцев для эффективного контроля за соблюдением потенциального мирного соглашения. США поддержали развертывание европейского миротворческого контингента, однако отказались посылать собственных военных.





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