

Разведка Британии: потери российской армии в Украине достигли 900 тысяч человек

20.03.2025 19:59





С момента начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году российская армия, по данным британской разведки, могла потерять порядка 900 000 человек, включая убитых и раненых. Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter). По оценкам Лондона, число погибших российских военнослужащих составляет от 200 000 до 250 000 человек, что делает эти потери крупнейшими для России со времен Второй мировой войны.



Согласно отчету, российское руководство, включая Владимира Путина, вероятно, ставит цели войны выше жизней своих солдат. В документе утверждается, что Кремль готов мириться с высоким уровнем потерь, пока это не подрывает поддержку войны среди населения и элит, а также пока эти потери можно восполнять. Особо подчеркивается, что власти РФ придают меньшее значение жизням представителей этнических меньшинств из бедных регионов, что приводит к непропорциональному привлечению рекрутов именно из этих областей.



«Россияне славянского происхождения из таких городов, как Москва и Санкт-Петербург, предоставили значительно меньше людей, чем их бедные соотечественники из числа этнических меньшинств», — говорится в отчете.



По данным Пентагона, к ноябрю 2024 года общее число погибших и раненых в российской армии составило 615 000 человек, из которых 115 000 погибли, а 500 000 получили ранения. Британское Минобороны тогда же оценивало общие потери России в 610 000 человек, из которых 200 000 были убиты, а 400 000 ранены. В июне 2024 года Владимир Путин заявлял, что за 27 месяцев войны Россия потеряла около 135 000 человек убитыми.



В конце февраля «Русская служба Би-би-си» совместно с «Медиазоной» поименно установили 95 026 российских солдат и офицеров, погибших с начала полномасштабного вторжения. Только за период с 24 января по 21 февраля этот список увеличился на 5007 человек. Согласно данным изданий, в вооруженных формированиях самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» за три года могли погибнуть от 21 000 до 23 500 человек, причем большинство из них были мобилизованы принудительно. Журналисты предполагали, что реальные потери убитыми могут составлять от 146 194 до 211 169 человек, а с учетом бойцов «ДНР» и «ЛНР» — от 167 194 до 234 669 человек.



По оценке военного эксперта Юрия Федорова, которую он озвучил в конце февраля, безвозвратные потери российской армии за три года войны составили около половины от численности личного состава на момент начала вторжения в 2022 году. Ссылаясь на данные Международного института стратегических исследований (IISS), он утверждал, что к началу 2025 года ВС РФ потеряли 172 000 человек убитыми и 611 000 ранеными. Из раненых 235 000 вернулись на фронт, а 376 000 получили тяжелые увечья, исключающие дальнейшую службу. Таким образом, Федоров оценивал безвозвратные потери армии РФ в 550 000 человек, что составляет почти половину всей численности вооруженных сил, включая моряков и летчиков.





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