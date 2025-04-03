

В Эргнети проходит встреча в рамках МПРИ

03.04.2025 13:39





В Эргнети проходит 142-я встреча в рамках Механизма предотвращения инцидентов и реагирования на них.



На встрече обсуждаются инциденты, произошедшие вблизи разделительной линии, в том числе случаи незаконной «бордеризации» и задержания граждан.



С момента предыдущей встречи оккупационный режим незаконно задержал семерых граждан Грузии. Трое из них уже освобождены. Также зафиксировано шесть случаев так называемой бордеризации на линии оккупации в муниципалитетах Карели и Гори. Российские военные установили металлические столбы, а на некоторых участках обновили камеры наблюдения и колючую проволоку.



Помимо вопросов безопасности, на встрече также рассматриваются гуманитарные вопросы.



«Будут обсуждены все инциденты, произошедшие в отчетный период. С момента предыдущей встречи зафиксировано четыре случая незаконного задержания, всего были задержаны семь граждан Грузии, трое из которых уже освобождены. Незаконные работы проводились на четырех участках вблизи муниципалитетов Карели и Гори. По вопросу освобождения незаконно задержанных граждан Грузии ведутся переговоры во всех международных форматах», – заявил заместитель директора аналитического департамента СГБ Ираклий Антадзе.





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