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Тбилиси требует от Цхинвали освобождения всех незаконно задержанных граждан Грузии
03.04.2025 21:12
В селе Эргнети Горийского муниципалитета состоялось 124-е заседание Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них (IPRM), на котором обсуждались все значимые инциденты, зафиксированные в оккупированном регионе и вдоль линии оккупации с момента предыдущего заседания.
По данным СГБ, представители СГБ в очередной раз жестко потребовали наказать виновных в убийстве Тамаза Гинтури.
Также представители центральной власти Грузии поставили вопрос об освобождении всех лиц, содержащихся в незаконном заключении, в качестве принципиального вопроса и строго осудили факты незаконной т.н. бордеризации, выявленные в период между встречами. Предметом обсуждения стали гуманитарные проблемы местного коренного населения, проживающего вблизи линии оккупации, в том числе связанные со свободой передвижения, и возможности их решения.
Следующее заседание Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них запланировано на 11 июня 2025 года.
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