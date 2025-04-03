

Тбилиси требует от Цхинвали освобождения всех незаконно задержанных граждан Грузии

03.04.2025 21:12





В селе Эргнети Горийского муниципалитета состоялось 124-е заседание Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них (IPRM), на котором обсуждались все значимые инциденты, зафиксированные в оккупированном регионе и вдоль линии оккупации с момента предыдущего заседания.



По данным СГБ, представители СГБ в очередной раз жестко потребовали наказать виновных в убийстве Тамаза Гинтури.



Также представители центральной власти Грузии поставили вопрос об освобождении всех лиц, содержащихся в незаконном заключении, в качестве принципиального вопроса и строго осудили факты незаконной т.н. бордеризации, выявленные в период между встречами. Предметом обсуждения стали гуманитарные проблемы местного коренного населения, проживающего вблизи линии оккупации, в том числе связанные со свободой передвижения, и возможности их решения.



Следующее заседание Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них запланировано на 11 июня 2025 года.







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