

В России взятого в плен грузинского бойца приговорили к 9 годам тюрьмы

09.04.2025 21:40





Российский суд приговорил грузинского бойца Георгия Гоглидзе, воевавшего на стороне Украины, к 9 годам лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.



«Доказательства, собранные главным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении гражданина Грузии Георгия Гоглидзе. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество)», – говорится в сообщении.



Гоглидзе попал в плен в ноябре 2023 года вместе с еще одним грузином, Георгием Чубитидзе.



Согласно Женевским конвенциям, наемники не являются военнослужащими воюющего государства. Их участие в конфликте считается незаконным, и они не подпадают под защиту, которая распространяется на комбатантов. Но у грузинских добровольцев, включая Гоглидзе, был заключен контракт с ВСУ, утверждают в СК РФ.



В марте 2025 года проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал», руководствуясь международными критериями, признал бойцов из Грузии Мамуку Гацерелия, Георгия Гоглидзе и Георгия Чубитидзе политическими заключенными.





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