

Цхинвали упростит переход через линию оккупации с 19 по 30 апреля в связи с празднованием Пасхи

14.04.2025 17:01





Де-факто Совбез Цхинвали объявил, что в упрощенном порядке через пункты пропуска Мосабруни («Раздахан») и Переви («Переви») в связи с празднованием Великой Пасхи откроют т.н. «границу» с остальной частью Грузии.



Сограждане с оккупированной территории и в Цхинвальский регион (у кого есть т.н. пропуска — ред.) смогут попасть в период с 9 утра 19 апреля по 19 часов 30 апреля 2025 года.



«Администрации Ленингорского района (Ахалгорского района — ред.) направила нам соответствующий документ. 20-го апреля православные празднуют Светлую Пасху, поэтому надо проработать вопрос об упрощенном порядке пересечения государственной границы 19 апреля, а не 20-го, как это предусмотрено графиком», — говорится в заявлении.



Напомним, дорога, связывающая оккупированный Ахалгори с остальной частью Грузии, временно открывается на десять дней с 20 по 30 число каждый месяц.



У граждан Грузии, которые проживают на оккупированной территории, появляется возможность увидеться с родственниками, проживающими на контролируемой Тбилиси территории Грузии, взять пенсию, которую государство им выплачивает ежемесячно, как и другим гражданам страны, а также воспользоваться медицинским сервисом.



В свою очередь, те беженцы из Ахалгори, которые после российско-грузинской войны 2008 года проживают в Церовани, имеют возможность попасть на оккупированную территорию, чтобы посетить своих родных или свои дома. Им выдают специальные «пропуска».





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