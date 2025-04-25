

The Telegraph опубликовало детали нового переговорного документа о завершении войны

25.04.2025 16:36





Украина в рамках мирных переговоров с участием США надеется лишить Россию официального международного признания суверенитета над Крымом и другими оккупированными территориями.



Об этом свидетельствуют детали нового переговорного документа из пяти пунктов, которые приводит издание The Telegraph, пишет "Европейская правда".



Пункты первый и второй сосредоточены на том, чтобы любое мирное соглашение было "основано на международном праве, а не на капитуляции", с конкретной оговоркой о возможном вторжении Китая на Тайвань.



Они также подчеркивают важность четких "гарантий безопасности" как цены за любое будущее мирное соглашение, по которому Украина уступит территорию России, даже временно.



Третий пункт является попыткой отобрать контроль над переговорами у Трампа и вернуть Украину в центр мирного процесса.



Четвертый пункт является предупреждением как для США, так и для НАТО, что разрешение России контролировать Крым дает ей возможность угрожать не только Украине, но и союзникам в Черном море – Турции, Румынии и Болгарии.



Пятый и последний пункт четко указывает, что России нельзя позволить использовать соглашение для ограничения численности Вооруженных сил Украины или оборонной промышленности.



Президент Владимир Зеленский накануне заявил, что США предложили свою стратегию в отношении территорий Украины во время переговоров в Лондоне, однако, по его словам, после предложения Соединенных Штатов "появился другой документ". По словам президента, он был заключен после того, как украинская делегация, европейская команда и представители Соединенных Штатов "поговорили" в Лондоне.



Администрация Трампа, по данным СМИ, передала Украине на прошлой неделе в Париже одностраничный документ, который представили как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.



Зеленский заявил, что Украина не признает российскую оккупацию Крыма, который международно признан украинской территорией.





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