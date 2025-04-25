

Европа выдвинула контрпредложения к мирному соглашению в Украине

25.04.2025 22:42





Европа выдвинула контрпредложения к мирному соглашению: Украина получает гарантии безопасности от США, территориальные вопросы будут решаться после безусловной тишины

Чиновники Украины и других европейских стран на переговорах в Лондоне предоставили американской стороне в среду собственные предложения по прекращению войны РФ против Украины.



Как сообщает агентство Reuters в пятницу, предложенный проект рамочного соглашения между РФ и Украиной состоит из четырех разделов: прекращение огня, гарантии безопасности для Украины, территория и экономика.



"Территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безусловного прекращения огня. Территориальные переговоры будут вестись от линии контроля. Украина возвращает контроль над Запорожской атомной электростанцией с участием США, а также над Каховской плотиной. Украина имеет беспрепятственный проход по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой", - говорится в разделе "территория".



Раздел "экономика" предусматривает выполнение США и Украиной двустороннего соглашения об экономическом сотрудничестве и добыче полезных ископаемых, а также полную реконструкцию и финансовую компенсацию Украины через российские суверенные активы, которые будут оставаться замороженными, пока РФ не компенсирует убытки Украине.



"Санкции США, введенные против России с 2014 года, могут быть постепенно ослаблены после достижения устойчивого мира и восстановлены в случае нарушения мирного соглашения (snapback)", - говорится в тексте проекта соглашения.



Что касается гарантий безопасности, то документом предусматривается, что "Украина получает надежные гарантии безопасности, в частности от США (соглашение, подобное статье 5), тогда как среди союзников нет консенсуса относительно членства в НАТО". "Никаких ограничений в отношении Вооруженных сил Украины. Государствами-гарантами будут специальные европейские страны и страны, желающие это сделать. Никаких ограничений относительно присутствия, вооружения и операций дружественных иностранных сил на территории Украины. Украина стремится к вступлению в ЕС", - говорится в документе.



Проект прежде всего предусматривает обязательства к полному и безусловному прекращению огня в небе, на суше и на море. "Обе стороны немедленно начинают переговоры по технической реализации с участием США и европейских стран. Это происходит параллельно с подготовкой повестки дня и модальностей для полноценного мирного соглашения. Мониторинг прекращения огня, возглавляемый США и поддержанный третьими странами«, - говорится в разделе »прекращение огня".



Также предполагается, что РФ должна безусловно вернуть всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей, обменять всех военнопленных по принципу «всех на всех», а также освободить всех гражданских пленных.



Как сообщалось, версия соглашения о прекращении войны РФ в Украине, которую представил европейским чиновникам представитель США Стив Уиткофф на переговорах в Париже 17 апреля, включает в себя запрет на вступление Украины в НАТО.



Текстом предусмотрено постоянное прекращение огня и немедленное начало переговоров между Украиной и Россией по техническому внедрению. При этом Украина получает гарантии безопасности. Гарантами выступят специально выбранная группа европейских государств и желающие не европейские государства. Украине предлагается отказаться от стремлений к членству в НАТО, но разрешается работать над вступлением в Европейский Союз.



США де-юре признают контроль РФ над Крымом и де-факто признают контроль РФ над Луганской областью, частями Запорожской, Донецкой и Херсонской областей. Украина вернет территорию в Харьковской области и восстановит контроль над Запорожской атомной электростанцией через администрирование станции со стороны США, с распределением электроэнергии в обе стороны, а также над Каховской дамбой. Украина также будет иметь беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.



США и Украина будут выполнять соглашение об экономическом сотрудничестве и полезных ископаемых. При этом Украина должна быть полностью отстроена и компенсирована финансово.



Согласно проекту США, санкции против РФ, которые были наложены в результате войны с 2014 года, будут сняты. Предусмотрено также американо-российское экономическое сотрудничество в энергетической и других отраслях промышленности.



Представленные условия являются окончательным предложением от США для обеих сторон.



Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона предложила во время рабочей встречи в Лондоне свои ответы на предложения США, в частности, относительно контингента и формата защиты, как это предусматривает 5-я статья договора Североатлантического союза.



МИД Украины объявило три принципиальные позиции Украины относительно мирного плана: принципиальное непризнание Украиной Крыма или других украинских территорий российскими, отсутствие ограничения Вооруженных сил и оборонной промышленности и военной помощи от партнеров. Кроме того, Украина не признает права ни одного третьего государства блокировать вступление Украины в НАТО или ЕС.





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