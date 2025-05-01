

Комитету министров СЕ был представлен 31-ый доклад Генсека о положении на оккупированных территориях Грузии

01.05.2025 10:40





30 апреля 2025 года на 1527-м заседании Комитета министров Совета Европы был рассмотрен 31-й консолидированный доклад Генерального секретаря Совета Европы «Конфликт в Грузии». В заседании принял участие заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия.



По данным МИД Грузии, в 31-м докладе Генерального секретаря описывается тяжелая ситуация в области безопасности, прав человека и гуманитарной ситуации в оккупированных Россией регионах Грузии и вдоль линии оккупации. Отчет предоставляется два раза в год и охватывает период с октября 2024 года по март 2025 года.



31-й консолидированный доклад представил Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.



В докладе отмечается:



«Европейский союз приветствует тридцать первый сводный доклад Генерального секретаря о конфликте в Грузии и вновь заявляет о своей поддержке Декларации саммита в Рейкьявике, в которой содержится призыв к Российской Федерации выполнить свои международные обязательства и вывести свои войска из Грузии. ЕС полностью поддерживает основополагающую цель Совета Европы по сохранению территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах.



ЕС также ссылается на соответствующие решения Европейского суда по правам человека, в которых делается вывод о том, что после 12 августа 2008 года, а также во время и до августовской войны 2008 года Российская Федерация, осуществляя эффективный контроль над грузинскими районами Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, нарушила и продолжает нарушать многочисленные положения Европейской конвенции о правах человека. ЕС призывает Российскую Федерацию полностью выполнить решения ЕСПЧ. Мы также отмечаем ордера на арест, выданные Международным уголовным судом в отношении лиц, которые, как считается, несут ответственность за военные преступления во время войны в августе 2008 года. Мы вновь обращаемся с призывом незамедлительного и беспрепятственного доступа к этим регионам для международных и региональных правозащитных механизмов для полного выполнения своих мандатов.



ЕС осуждает незаконное военное присутствие Российской Федерации в грузинских регионах, признание этих регионов в качестве независимых «государств», военных учений и продолжающейся «границы», проводимых там. ЕС выражает обеспокоенность в связи с сообщениями о шагах России по созданию постоянной военно-морской базы в грузинском регионе Абхазии и запуску несанкционированных полетов из России в аэропорт в Сухуми, что является грубым нарушением международного права и правил ИКАО. ЕС осуждает процесс включения оккупированных сепаратистских регионов Грузии в политическую, военную, экономическую, судебную, социальную и другие сферы России. ЕС не признает конституционно-правовую базу, в которой прошли так называемые президентские выборы в грузинском регионе Абхазия 15 февраля 2025 года.



ЕС выражает сожаление по поводу тяжелой ситуации в области прав человека и безопасности в грузинских регионах Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии и безнаказанности, связанной с грубыми нарушениями прав человека в обоих регионах. Мы призываем к полному открытию всех контрольно-пропускных пунктов на " административных границах " и к освобождению всех незаконно задержанных. Доступ в эти регионы должен предоставляться всем правозащитным и гуманитарным организациям. ЕС сожалеет о том, что уполномоченным органам Совета Европы не был предоставлен доступ к оккупированным отколовшимся регионам Грузии — Абхазии и Южной Осетии.



ЕС глубоко сожалеет о том, что не удалось сообщить о прогрессе в деле добровольного, безопасного, достойного и беспрепятственного возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев на основе международно признанных принципов.



ЕС высоко оценивает работу МККК и призывает все заинтересованные стороны удвоить свои усилия для содействия выяснению судьбы и местонахождения пропавших без вести лиц.



ЕС подчеркивает важность деятельности в области миростроительства, осуществляемой неправительственными организациями и субъектами гражданского общества, преодолевая разрыв, и продолжать в этом направлении обеспечивать благоприятные условия для ОГО.



ЕС по-прежнему привержен поддержке всеобъемлющего урегулирования российско-грузинского конфликта, в том числе посредством работы Специального представителя ЕС и Миссии наблюдателей ЕС (МНЕС). ЕС поддерживает меры укрепления доверия Совета Европы и призывает к их продолжению. ЕС, как сопредседатель, по-прежнему привержен активному участию в Женевских международных дискуссиях (GID).



Мы вновь подтверждаем нашу неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах. ЕС призывает Россию, как сторону этого конфликта, выполнить свои обязательства по соглашению от 12 августа 2008 года и ее последующим мерам по реализации от 8 сентября 2008 года в полном объеме и без дальнейших промедлений.



Следующие страны присоединяются к этому заявлению: Албания, Грузия, Исландия, Лихтенштейн, Республика Молдова, Монако, Северная Македония, Норвегия, Сан-Марино, Украина, Соединенное Королевство».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





