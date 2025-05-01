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Российские авиакомпании, летающие в Сухуми, не смогут работать в Грузии - Министр экономики
01.05.2025 13:37
Российские авиакомпании, организующие рейсы в аэропорт Сухуми, не смогут работать в Грузии. Об этом заявил на пресс-конференции грузинский вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
По его словам, в Грузии действует закон, который запрещает иностранным компаниям заниматься коммерческой деятельностью в Абхазии и Цхинвальский регион без согласия Тбилиси.
"Компании, которые нарушают закон <...>, конечно же, не смогут работать в Грузии. Исходя из этого, мы используем все инструменты, которые в наших руках", - сказал Давиташвили, отвечая на вопрос журналистов об отношении Тбилиси к началу функционирования сухумского аэропорта.
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