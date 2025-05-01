

МИД Грузии выражает обеспокоенность в связи с незаконной эксплуатацией Россией Сухумского аэропорта

01.05.2025 21:43





Министерство иностранных дел Грузии выражает обеспокоенность в связи с незаконным введением в эксплуатацию аэропорта Сухуми Россией и началом воздушного сообщения в оккупированной Абхазии.



Как отмечается в заявлении МИД, незаконное выполнение авиарейса российской авиакомпанией 1 мая 2025 года в оккупированном регионе Абхазии, а также т.н соглашение с оккупационным режимом о передаче и эксплуатации Сухумского аэропорта Россией, представляет собой грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии, закона Грузии «Об оккупированных территориях», фундаментальных принципов и норм международного права, включая Устав ООН и Конвенцию Международной организации гражданской авиации (ICAO), членами которой являются как Грузия, так и Российская Федерация.



«Также вызывает обеспокоенность осуществление железнодорожного сообщения из России в оккупированную Абхазию 1 мая текущего года. Министерство иностранных дел Грузии продолжает задействовать соответствующие международные механизмы и призывает международное сообщество дать надлежащую оценку и отреагировать на действия России, направленные на подрыв суверенитета и территориальной целостности Грузии. Министерство иностранных дел Грузии призывает Российскую Федерацию выполнить взятые на себя международные обязательства, в том числе положения Конвенции Международной организации гражданской авиации и соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключённого при посредничестве Евросоюза», — говорится в заявлении МИД Грузии.







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