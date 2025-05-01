|
|
|
МИД Грузии выражает обеспокоенность в связи с незаконной эксплуатацией Россией Сухумского аэропорта
01.05.2025 21:43
Министерство иностранных дел Грузии выражает обеспокоенность в связи с незаконным введением в эксплуатацию аэропорта Сухуми Россией и началом воздушного сообщения в оккупированной Абхазии.
Как отмечается в заявлении МИД, незаконное выполнение авиарейса российской авиакомпанией 1 мая 2025 года в оккупированном регионе Абхазии, а также т.н соглашение с оккупационным режимом о передаче и эксплуатации Сухумского аэропорта Россией, представляет собой грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии, закона Грузии «Об оккупированных территориях», фундаментальных принципов и норм международного права, включая Устав ООН и Конвенцию Международной организации гражданской авиации (ICAO), членами которой являются как Грузия, так и Российская Федерация.
«Также вызывает обеспокоенность осуществление железнодорожного сообщения из России в оккупированную Абхазию 1 мая текущего года. Министерство иностранных дел Грузии продолжает задействовать соответствующие международные механизмы и призывает международное сообщество дать надлежащую оценку и отреагировать на действия России, направленные на подрыв суверенитета и территориальной целостности Грузии. Министерство иностранных дел Грузии призывает Российскую Федерацию выполнить взятые на себя международные обязательства, в том числе положения Конвенции Международной организации гражданской авиации и соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключённого при посредничестве Евросоюза», — говорится в заявлении МИД Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна