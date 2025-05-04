

Пресс-спикер ЕС: Евросоюз осуждает начало Россией полетов в оккупированную Абхазию

04.05.2025 11:59





Евросоюз осуждает начало Россией полетов в оккупированную Абхазию, - об этом заявил пресс-спикер ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ануар Эль-Ануни.



«Евросоюз осуждает одностороннее решение Российской Федерации о начале регулярных коммерческих пассажирских рейсов в Сухуми, в оккупированный регион Грузии Абхазию. Это действие, осуществленное без согласия властей Грузии и в условиях отсутствия необходимого международного авиационного кода для аэропорта Сухуми, является еще одним шагом Российской Федерации, нарушающим суверенитет и территориальную целостность Грузии. Евросоюз еще раз подтверждает свою решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ», - говорится в заявлении.



Напомним, первый рейс из России в оккупированную Абхазию осуществлен 1 мая.





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