

Reuters: остановка военной помощи США Украине была результатом самодеятельности Хегсета

06.05.2025 17:07





Приказ о временном приостановлении поставок военной помощи Украине исходил из офиса главы Пентагона Пита Хегсета, Белый дом не знал о нем.



Соответствующие подробности стали известны агентству Reuters, сообщает "Европейская правда".



Примерно через неделю после того, как Дональд Трамп начал свой второй президентский срок, американские военные издали приказ трем грузовым авиакомпаниям, базирующимся на авиабазе Довер в штате Делавэр и на американской базе в Объединенных Арабских Эмиратах, остановить 11 рейсов, загруженных артиллерийскими снарядами и другим оружием, направлявшихся в Украину.



За считанные часы в Вашингтон поступили панические вопросы от украинцев в Киеве и от должностных лиц в Польше, где координировались поставки. Кто приказал Транспортному командованию США, известному как TRANSCOM, остановить рейсы? Это постоянная пауза в предоставлении всей помощи? Или только частично?



Высшие должностные лица по национальной безопасности – в Белом доме, Пентагоне и Государственном департаменте – не смогли дать ответа. В течение недели рейсы возобновились.



Согласно данным TRANSCOM, которые проверил Reuters, устное распоряжение поступило из офиса министра обороны Пита Хегсета.



Приостановление поставок произошло после того, как Трамп завершил 30 января в Овальном кабинете встречу по Украине, в которой участвовали Хегсет и другие высокопоставленные чиновники по национальной безопасности, согласно трем источникам, знакомым с ситуацией. Во время встречи была высказана идея прекращения помощи Украине, заявили два человека, знакомые с ходом встречи, но президент не дал никаких указаний о прекращении помощи Украине.



Президент не знал о приказе Хегсета, как и другие высокопоставленные чиновники по национальной безопасности, участвовавшие во встрече, по словам двух источников, знакомых с закрытыми обсуждениями в Белом доме, и другого источника, имеющего прямую информацию об этом деле.



По словам тех, кто общался с Reuters, не было объяснено, почему высокопоставленные чиновники по национальной безопасности, которые обычно участвуют в процессе принятия решений, не знали об этом приказе и почему он был так быстро отменен.



Согласно данным, проверенным Reuters, отмена рейсов стоила TRANSCOM 2,2 миллиона долларов.



Приказ о прекращении военной помощи, утвержденной администрацией Байдена, официально вступил в силу месяц спустя, 4 марта, после объявления Белого дома и после скандальной встречи в Овальном кабинете с президентом Владимиром Зеленским.



История отмены рейсов, впервые подробно описанная Reuters, указывает на порой хаотичный процесс принятия решений в администрации Трампа и структуру командования, которая непонятна даже ее собственным высокопоставленным чиновникам.



Reuters не удалось установить, когда именно офис Хегсета приказал отменить грузовые рейсы. Два источника сообщили, что украинские и европейские чиновники начали спрашивать о приостановлении 2 февраля. По данным TRANSCOM, было получено устное распоряжение от "SECDEF" – министра обороны – об остановке рейсов, которые возобновились 5 февраля.



В дальнейших разговорах с украинцами администрация списала эту паузу на "внутреннюю политику", отметил источник.



Эти раскрытия появились во время потрясений в Пентагоне. Несколько ведущих советников Хегсета были выведены из здания 15 апреля после обвинений в несанкционированном разглашении секретной информации. Хегсет продолжает находиться под пристальным вниманием, в том числе со стороны Конгресса, в отношении своих собственных коммуникаций. Ранее он объяснял обвинения в потрясениях недовольными сотрудниками.



Отмененные рейсы содержали оружие, которое уже давно было одобрено администрацией Байдена и санкционировано законодателями на Капитолии.



Reuters не смогло установить, знали ли Хегсет или его команда, как будет выполнен приказ TRANSCOM и что этот приказ станет существенным изменением в политике США в отношении Украины. Три источника, знакомые с ситуацией, заявили, что Хегсет неправильно интерпретировал обсуждение с президентом относительно политики в отношении Украины и поставки помощи.



Четверо других лиц, знакомых с ситуацией, заявили, что небольшая группа сотрудников Пентагона, многие из которых никогда не работали на правительственных должностях и годами выступали против помощи США Украине, посоветовала Хегсету рассмотреть возможность приостановления помощи стране.



Два человека, знакомых с ситуацией, отрицали, что помощь была действительно приостановлена. Один из них назвал это логистической паузой.



Некоторые СМИ, включая Reuters, писали о приостановке в поставках помощи, но роль Хегсета ранее была неизвестна.



Неясно, поставил ли Трамп впоследствии под сомнение действия Хегсета или сделал ли ему выговор. Один источник, непосредственно знакомый с этим вопросом, сообщил, что советник по национальной безопасности Майк Уолтц в конце концов вмешался, чтобы отменить приказ.





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