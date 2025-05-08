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В Украине погиб еще один грузинский боец
08.05.2025 16:54
В Украине погиб еще один грузинский боец. Сержант Тарбей (Табо) Аркания погиб у города Покровска Донецкой области.
По информации Ambebi.ge, 34-летний Табо Аркания проживал в Украине. Он был чемпионом страны и Европы по тхэквандо. У него остались супруга и малолетний ребенок.
Семья Аркания была беженцами из Абхазии.
Похороны бойца состоятся в Одессе 10 мая.
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