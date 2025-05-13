

В оккупированном Цхинвали проблемы с питьевой водой

13.05.2025 11:49





Пробы питьевой воды в оккупированном Цхинвали четыре месяца не соответствуют нормам, сообщает «Сапа». Специалисты указывают на то, что вода не хлорируется в соответствии с санитарными нормами.



Де-факто главный санитарный врач Цхинвальского региона Марина Кочиева заявила, что регулярные лабораторные исследования часто выявляют несоответствие нормам проб поступающей в краны воды. Но доля нестандартных проб по бактериологическим признакам составила 97% за четыре последних месяца, другие — показывают норму. А в большинстве случаев в воде нет даже следов хлора, что указывает на некачественную водоподготовку.



«О необходимости принятия срочных мер по обеспечению жителей города качественной и безопасной питьевой водой мы регулярно информируем соответствующие ведомства. К хозяйствующему субъекту принимаем и меры административного воздействия в виде штрафных санкций. К сожалению, пока ситуация остается прежней — нет должной водоподготовки», — подвела итог Марина Кочиева.



Специалисты в Цхинвали утверждают, что нарушения чреваты последствиями: некачественная питьевая вода не раз была причиной роста кишечных заболеваний и осложнения эпидемиологической обстановки в городе.



Источник: SOVA

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