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Джо Уилсон: Я попросил главу МИД Сирии признать Абхазию и Южную Осетию суверенными территориями Грузии
17.05.2025 11:26
«Я попросил министра иностранных дел Сирии отменить неверное решение режима Асада и признать Абхазию и Южную Осетию суверенными территориями Грузии», - написал на социальной платформе X сопредседатель Хельсинкской комиссии, конгрессмен Джо Уилсон (Республиканская партия).
«Я рад, что в феврале обратился к министру иностранных дел Сирии Асааду аль-Шибани с просьбой отменить неверное решение режима Асада и признать Абхазию и Южную Осетию суверенными территориями Грузии. Этот простой шаг будет демонстрацией силы и приверженности новому пути Сирии», - написал он.
Сирия во время правления бывшего президента Башара Асада, 29 мая 2018 года «признала» т.н. независимость оккупированных Россией регионов Грузии - Абхазии и Цхинвальскго региона.
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