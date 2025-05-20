

Москва заявила о необходимости начала демаркации границы Грузии с ее оккупированными регионами

20.05.2025 12:28





В преддверии 64-го раунда Женевских дискуссий в Москве снова заговорили о необходимости начала демаркации границы Грузии с ее регионами, оккупированными Россией.



Замглавы МИД России Михаил Галузин провел встречу с де-факто и.о замглавы «МИД» Абхазии Одиссеем Бигвава и советником де-факто лидера Цхинвальского региона Константином Кочиевым (на Женевских переговорах он представляет Цхинвали — ред.).



Москва, Сухуми и Цхинвали рассмотрели актуальные вопросы повестки дня в рамках подготовки к планируемому на июнь очередному раунду переговоров в формате Женевских дискуссий.



«Акцентирован общий настрой на дальнейшее наращивание взаимодействия с целью продвижения общих для Москвы, Сухума и Цхинвала приоритетов, связанных с обеспечением прочной безопасности Абхазии и Южной Осетии. Отмечена важность заключения юридически обязывающего соглашения о неприменении Грузией силы против соседних республик, а также начала процесса делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской государственных границ с их последующей демаркацией», — говорится в заявлении.



Отметим, РФ не первый раз обращается к Тбилиси начать процесс демаркации границы с Сухуми и Цхинвали.



Напомним, Женевский переговорный формат был создан после августовской агрессии России против Грузии в 2008 году — на основании соглашения, которое было подписано 12 августа 2008 года. Четыре раза в год участники встречаются в Женеве.



В дискуссии принимают участие Россия, Грузия, представители США, сопредседатели от ОБСЕ, Евросоюза и ООН. К переговорам подключены представители оккупированных регионов Грузии – Южной Осетии (Цхинвальский регион) и Абхазии.



Женевские переговоры (женевские дискуссии) проходят в двух параллельных рабочих группах. В первой обсуждают вопросы обеспечения безопасности (например, подписание соглашения о неприменении силы и создание международного механизма безопасности в оккупированных регионах).

Во второй группе обсуждают вопросы вынужденно перемещенных лиц, возвращения беженцев и другие гуманитарные темы (например, изучение родного языка, культурное наследие, безопасное передвижение вдоль оккупационной линии и т. д.).



Грузия не подписывает соглашение о неприменении силы с представителями Цхинвали и Сухуми, как того желают они и Россия. Тбилиси считает, что война 2008 года была развязана РФ и именно Россия является стороной конфликта. Соответственно, именно с Москвой Тбилиси готов подписать это соглашение.





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