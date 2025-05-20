

Граждане Грузии похищены с линии оккупации на прилегающей к Хурвалети территории

20.05.2025 21:08





Представители российских оккупационных сил похитили трёх граждан Грузии на оккупированной территории возле села Хурвалети Горийского муниципалитета, заявили в Службе государственной безопасности Грузии (СГБ).



По информации ведомства, один из похищенных уже освобождён и находится на территории, контролируемой властями Грузии. Двое других удерживаются в незаконном заключении.



Сразу после получения информации об инциденте была активирована «горячая линия» при участии Наблюдательной миссии Европейского союза. Также соответствующая информация была передана сопредседателям Женевских международных дискуссий и международным партнёрам.



СГБ заявляет, что задействованы все доступные механизмы для скорейшего освобождения незаконно задержанных граждан.



«Ответственность за все деструктивные действия, совершаемые на оккупированных территориях Грузии и вдоль линии оккупации, несёт оккупационная сила», — подчёркивается в заявлении ведомства.







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