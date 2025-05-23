

Украина вернула из российского плена 390 человек

23.05.2025 20:21





Украина вернула из российского плена 390 человек, это первая часть более масштабного обмена. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.



« Реализована первая часть договоренности об обмене 1000 на 1000. Эта договоренность была достигнута на встрече в Турции, и важно реализовать ее полностью. Сегодня - 390 человек. Суббота и воскресенье - ожидаем продолжения обмена», - написал Зеленский.



По заявлению украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, из плена освобождены 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц.





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