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Украина вернула из российского плена 390 человек
23.05.2025 20:21
Украина вернула из российского плена 390 человек, это первая часть более масштабного обмена. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
« Реализована первая часть договоренности об обмене 1000 на 1000. Эта договоренность была достигнута на встрече в Турции, и важно реализовать ее полностью. Сегодня - 390 человек. Суббота и воскресенье - ожидаем продолжения обмена», - написал Зеленский.
По заявлению украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, из плена освобождены 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц.
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