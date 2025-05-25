

Между Украиной и Россией состоялся третий этап обмена пленными в формате 1000 на 1000

25.05.2025 14:29





Между Украиной и Россией состоялся третий этап обмена пленными в формате 1000 на 1000, о котором стороны договорились на переговорах в Стамбуле, - сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



По его словам, из плена вернулись еще 303 украинца.



«Третья часть обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции, завершена», - заявил Зеленский.



Это был завершающий этап обмена пленными между Украиной и Россией в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей, в результате которого домой вернулись 1000 украинцев.



Напомним, в пятницу между Россией и Украиной состоялся первый этап масштабного обмена пленными. Стороны обменялись 390 пленными, в их числе 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц. Вчера состоялся второй этап обмена, в ходе которого Украина вернула из плена 307 человек.





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