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Между Украиной и Россией состоялся третий этап обмена пленными в формате 1000 на 1000
25.05.2025 14:29
Между Украиной и Россией состоялся третий этап обмена пленными в формате 1000 на 1000, о котором стороны договорились на переговорах в Стамбуле, - сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, из плена вернулись еще 303 украинца.
«Третья часть обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции, завершена», - заявил Зеленский.
Это был завершающий этап обмена пленными между Украиной и Россией в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей, в результате которого домой вернулись 1000 украинцев.
Напомним, в пятницу между Россией и Украиной состоялся первый этап масштабного обмена пленными. Стороны обменялись 390 пленными, в их числе 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц. Вчера состоялся второй этап обмена, в ходе которого Украина вернула из плена 307 человек.
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