

Комиссия ООН обвинила Россию в военных преступлениях за обстрелы дронами Херсона

30.05.2025 00:00





Вооруженные силы России «систематически» совершали военные преступления, убивая с помощью дронов мирных жителей Херсона. К такому выводу пришла Независимая международная комиссия ООН по расследованию событий в Украине в своем новом докладе. Согласно документу, с июля 2024 года российские войска с оккупированного левого берега Днепра ежедневно атакуют гражданское население на правом берегу, который контролирует Украина. В результате этих обстрелов к марту 2025 года в Херсонском и Бериславском районах Херсонской области погибли 146 мирных жителей, а 1405 получили ранения.



Проанализировав более 300 видеозаписей и фото, порядка 600 постов в телеграм-каналах, а также поговорив с 91 человеком с территорий, подвергшихся ударам, комиссия ООН пришла к выводу, что атаки беспилотниками на мирных жителей — это сознательная стратегия террора, которая нарушает международное гуманитарное право. Так, например, осенью прошлого года на фоне прилетов дронов в Telegram появилось обращение к жителям Херсона: «Пока листва не опала, валите с города, смертники». По словам старшего медицинского сотрудника больницы в Херсоне, который пообщался с представителями комиссии, российские солдаты «преследуют и охотятся на гражданских лиц, которые идут на работу или выгуливают собак». «Они сбрасывают взрывчатку с дронов, как будто это видеоигра», — отметил врач.



Согласно докладу комиссии, интенсивные атаки дронов на гражданских лиц, дома и базовую инфраструктуру превратили целые районы Херсонской области в непригодные для жизни и не оставили многим жителям иного выбора, кроме как бежать. Авторы доклада считают, что это свидетельствует о скоординированной государственной политике российских властей, направленной на принудительное выселение мирного населения из региона. Таким образом, эти действия также могут быть отнесены к преступлению против человечности в виде насильственного перемещения населения, подчеркнули в комиссии ООН.



Россия захватила Херсон в первые дни полномасштабного вторжения в феврале 2022 года и удерживала его до начала ноября того же года. Под угрозой украинского наступления российское командование приняло решение вывести группировку войск из города и полностью освободить оккупированную часть Херсонской области на правом берегу Днепра. При этом президент РФ Владимир Путин в ответ на наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) объявил об аннексии Херсонской области. Для завершения войны в июне 2024 года он потребовал от Киева сдать полностью Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области. Эти же требования Путин сохраняет до сих пор и, по словам источников Bloomberg, считает, что российская армия может прорвать украинскую оборону и целиком захватить эти регионы.





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