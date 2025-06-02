

Сегодня в Стамбуле пройдет очередной раунд переговоров между Россией и Украиной

02.06.2025 10:34





Сегодня в Стамбуле состоится очередной раунд переговоров между Россией и Украиной. Украинскую делегацию возглавляет министр обороны Украины Рустем Умеров, а российскую делегацию — вновь помощник президента России Владимир Мединский.



Российская сторона уже прибыла в Стамбул и заявляет, что находится в рабочем настрое.



По данным турецких СМИ, встреча между сторонами запланирована на 13:00 в стамбульском отеле «Чыраган Палас».



Напомним, первый раунд переговоров в Стамбуле состоялся 16 мая и длился около двух часов. В результате стороны достигли соглашения об обмене военнопленными, что считается самым масштабным обменом с начала войны. На втором раунде обе стороны представят свои видения прекращения огня. Российская делегация под руководством Мединского подготовила «Меморандум мира», а Украина представит свой собственный план.







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