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Сегодня в Стамбуле пройдет очередной раунд переговоров между Россией и Украиной


02.06.2025   10:34


Сегодня в Стамбуле состоится очередной раунд переговоров между Россией и Украиной. Украинскую делегацию возглавляет министр обороны Украины Рустем Умеров, а российскую делегацию — вновь помощник президента России Владимир Мединский.

Российская сторона уже прибыла в Стамбул и заявляет, что находится в рабочем настрое.

По данным турецких СМИ, встреча между сторонами запланирована на 13:00 в стамбульском отеле «Чыраган Палас».

Напомним, первый раунд переговоров в Стамбуле состоялся 16 мая и длился около двух часов. В результате стороны достигли соглашения об обмене военнопленными, что считается самым масштабным обменом с начала войны. На втором раунде обе стороны представят свои видения прекращения огня. Российская делегация под руководством Мединского подготовила «Меморандум мира», а Украина представит свой собственный план.


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