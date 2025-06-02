

Самадашвили: Власть Грузии способствовала России по части аннексии наших оккупированных территорий

02.06.2025 17:21





Создание соответствующих военных возможностей России в Очамчире потенциально превращает нашу территорию в мишень в случае нападения, также, конечно, складываются совершенно новые вызовы безопасности для такой перспективы, как порт Анаклия, - так оценивает план по созданию материально-технической базы Черноморского флота России в оккупированном Очамчире одна из лидеров «Лело - Сильной Грузии» Саломе Самадашвили.



«Мы давно говорим об угрозе, которая существует в Очамчире с точки зрения укрепления и создания Россией своих военных возможностей. Это очень серьезный вызов для безопасности и экономического будущего нашей страны. Создание соответствующих военных возможностей России в Очамчире потенциально превращает нашу территорию в мишень в случае нападения, также, конечно, складываются совершенно новые вызовы безопасности для такой перспективы, как порт Анаклия.



Факт один, сегодняшняя власть Грузии не только не смогла помешать России, но и способствовала всем шагам, которые Россия предпринимает в направлении аннексии наших оккупированных территорий, в том числе, в направлении создания и укрепления военной инфраструктуры. Пока Бидзина Иванишвили обманывает народ, будто его власть сохраняет мир с Россией, Россия на самом деле стремительными путями осуществляет новые успешные операции в направлении завоевания нашего государства. Пример Очамчире, по поводу которого СГБ заверяла нас, что такой угрозы не существует, является хорошим примером этого, потому что в действительности СГБ занята преследованием политических оппонентов, а не заботой о безопасности нашей страны, что является ее мандатом», - сказала Самадашвили.



Напомним, т.н. президент оккупированной Абхазии Бадра Гунба заявил, что в Очамчирском районе Абхазии появится материально-техническая база для Черноморского флота ВМФ России.



«[Создание российской] военно-морской базы как таковой нет [не планируется], но планируется открытие в районе Очамчиры материально-технической базы именно для Черноморского флота», - сказал он ТАСС.



По его словам, в рамках этого проекта планируется и дальше продолжать укреплять сотрудничество между «двумя странами», в частности - по линии национальных министерств обороны.





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