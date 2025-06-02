

Кобахидзе: В прошлом году правительство Грузии продолжало активно работать над объединением страны

02.06.2025 19:39





«В прошлом году правительство Грузии продолжало активно работать над объединением и территориальной целостностью страны, деоккупацией и мирным урегулированием конфликта», — говорится в ежегодном докладе премьер-министра Ираклия Кобахидзе, который он сегодня представил парламенту.



В документе отмечается, что в отчетный период были задействованы все дипломатические и правовые инструменты для обеспечения международной поддержки и вынесения на международную повестку дня вопросов деоккупации оккупированных территорий Грузии, реализации Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключенного Россией при посредничестве Евросоюза, предотвращения фактической аннексии оккупированных территорий Грузии и принятия мер по интеграции в политическое, военное, экономическое, социальное и правовое пространство России, возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц, защиты прав человека на оккупированных территориях, примирения населения, разделенного линией оккупации, и восстановления доверия.



«Вышеуказанные темы активно поднимались и обсуждались в ходе визитов, состоявшихся в двустороннем и многостороннем форматах, встреч на всех уровнях и политических консультаций. Также эффективно использовались соответствующие форматы международных организаций, включая Совет Безопасности ООН, форматы Генеральной Ассамблеи и ее основных комитетов и Совета по правам человека, Постоянного совета ОБСЕ, Совета министров, Парламентской ассамблеи, Совета министров Совета Европы, Комитета заместителей министров, Парламентской ассамблеи, Конгресса местных и региональных властей, а также форматы Европейского союза и НАТО», — говорится в докладе.



По разъяснению правительства, в результате активных дипломатических шагов грузинской стороны вопрос оккупации Россией территорий Грузии и возникшие в результате оккупации проблемы на местах стали актуальными в международной повестке дня.



«Наблюдается ясная общественная поддержка и реакция международного сообщества на незаконные действия Российской Федерации и ее оккупационных режимов. 16-я годовщина полномасштабной агрессии России против Грузии в августе 2008 года была встречена беспрецедентным откликом международного сообщества, что нашло отражение в ряде заявлений и комментариев», — говорится в документе.



По данным правительства, продолжается работа с партнерами по укреплению Миссии наблюдателей ЕС и обеспечению полной реализации ее мандата.



«В декабре 2024 года ЕС принял решение продлить мандат миссии еще на два года. В то же время на местах продолжалась работа по обеспечению безопасности и доступа к международным механизмам по правам человека», — говорится в докладе.



По данным правительства, грузинская сторона продолжала усилия по обеспечению безопасного и достойного возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев с оккупированных территорий Грузии.





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