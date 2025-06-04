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ГА ООН приняла резолюцию о статусе ВПЛ и беженцев из оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона


04.06.2025   10:33


Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «О статусе вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия». Информацию об этом распространяет министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

По ее информации, у резолюции было «беспрецедентное количество сторонников» — резолюцию Грузии на сессии 2025 года поддержали 107 стран.

«Благодарю все государства, которые стали соавторами нашей инициативы и поддержали резолюцию.

Особая благодарность послу Грузии в ООН Давиду Бакрадзе, моему заместителю Лаше Дарсалия и всем дипломатам, которые неустанно трудились, чтобы заручиться этой большой поддержкой!», - написала Бочоришвили.


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