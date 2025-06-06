

Кит Келлог: Атаки Украины по российским самолетам могут стать импульсом к миру

06.06.2025 11:41





«Удары Украины по российским самолетам могут стать импульсом к миру», — заявил специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог.



По словам Кита Келлога, смелое лидерство и смелые действия могут изменить характер поля боя.



«Я могу сказать вам из своего военного опыта и истории, что смелое лидерство и смелые действия могут изменить характер поля боя», — написал Кит Келлог.



По его словам, такое лидерство продемонстрировали Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Министерства обороны и министр обороны Рустам Умеров.



«Это событие может стать импульсом к миру, но обе стороны должны быть привержены миссии президента Трампа по прекращению кровопролития и прекращению войны», — написал Кит Келлог.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





